ALDI Süd zieht Konsequenzen: Schluss mit Billigfleisch aus niedrigster Haltungsform

ALDI Süd will Fleisch aus der untersten Haltungsform schrittweise aus den Regalen nehmen. Produkte aus Haltungsform 1, bei denen nur die gesetzlichen Mindestanforderungen gelten, sollen bald weitgehend verschwinden. Mit dem Schritt setzt der Discounter ein Zeichen für mehr Tierwohl und folgt dem wachsenden Druck von Verbraucherinnen und Verbrauchern nach verantwortungsvoll produzierten Lebensmitteln.
Im Folgenden:

  • Wie reagiert ALDI Süd auf die wachsende Nachfrage nach mehr Tierwohl?
  • Welche konkreten Änderungen plant der Discounter bei seinem Frischfleisch-Angebot?
  • Was bedeutet dieser Schritt für die Zukunft des Fleischkonsums in Deutschland?

