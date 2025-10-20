Panorama

ALDI Süd zieht Konsequenzen: Schluss mit Billigfleisch aus niedrigster Haltungsform

ALDI Süd will Fleisch aus der untersten Haltungsform schrittweise aus den Regalen nehmen. Produkte aus Haltungsform 1, bei denen nur die gesetzlichen Mindestanforderungen gelten, sollen bald weitgehend verschwinden. Mit dem Schritt setzt der Discounter ein Zeichen für mehr Tierwohl und folgt dem wachsenden Druck von Verbraucherinnen und Verbrauchern nach verantwortungsvoll produzierten Lebensmitteln.