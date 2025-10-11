Politik

Geplantes EU-Verbot für Veggie-Burger, Tofu-Wurst und Co.: Darf ein Schnitzel aus Soja sein?

Das mögliche EU-Verbot für Bezeichnungen wie "Veggie-Burger" oder "Tofu-Wurst" sorgt für hitzige Debatten. Politiker, Hersteller und Verbraucher ringen um die Frage: Wie viel Fleisch steckt in der Sprache – und darf ein pflanzliches Schnitzel überhaupt so heißen, wenn kein Tier darin ist?