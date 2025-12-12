Wirtschaft

Preise ziehen weiter an: Inflation verharrt über dem Zielwert

Trotz einer insgesamt moderaten Entwicklung verharrt die Inflation im November bei 2,3 Prozent und damit weiterhin über dem angestrebten Ziel. Vor allem Dienstleistungen verteuern sich überdurchschnittlich, während bei den Energiekosten kaum noch Entlastung eintritt – für Verbraucher bleibt die Preisentwicklung spürbar.