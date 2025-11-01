Wirtschaft

Lithium und die Energiewende: Wie der Rohstoff Elektronik und E-Mobilität vorantreibt

Lithium gilt als das Metall unserer Zeit. Smartphones, Laptops und Elektroautos kommen ohne es nicht aus. Die Nachfrage steigt rapide, während die Vorräte begrenzt und die Gewinnung komplex ist. Auch geopolitisch gewinnt Lithium an Bedeutung. Doch wie können wir künftig ausreichend Lithium für Technik, Energie und Industrie sichern?