Wirtschaft

Fahrradverleih in Europa: Wie nachhaltige Mobilität jährlich 305 Millionen Euro bringt

Fahrräder sind in vielen europäischen Städten längst Teil der urbanen Mobilität. Bikesharing bietet Vorteile über den reinen Transport hinaus. Doch wie hoch ist der tatsächliche Nutzen für Gesellschaft und Wirtschaft, und wie lässt er sich in Euro beziffern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.11.2025 07:27
Lesezeit: 3 min
Fahrradverleih in Europa: Wie nachhaltige Mobilität jährlich 305 Millionen Euro bringt
Fahrradverleih in Europa stärkt nachhaltige Mobilität und schafft jährlich hunderte Millionen Euro gesellschaftlichen Nutzen (Foto: iStockphoto.com/Bjoern Wylezich) Foto: Bjoern Wylezich

Im Folgenden:

  • Warum Fahrradverleihsysteme in Europa jährlich 305 Millionen Euro gesellschaftlichen Mehrwert schaffen.
  • Wie gemeinschaftlich genutzte Fahrräder 46.000 Tonnen CO2-Emissionen jährlich einsparen.
  • Welche wirtschaftlichen Vorteile Städte durch jeden investierten Euro in Bikesharing-Systeme erzielen.

