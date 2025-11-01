Wirtschaft

Fahrradverleih in Europa: Wie nachhaltige Mobilität jährlich 305 Millionen Euro bringt

Fahrräder sind in vielen europäischen Städten längst Teil der urbanen Mobilität. Bikesharing bietet Vorteile über den reinen Transport hinaus. Doch wie hoch ist der tatsächliche Nutzen für Gesellschaft und Wirtschaft, und wie lässt er sich in Euro beziffern?