Unternehmen

Umsatzeinbruch: Gastgewerbe rutscht tiefer in die Krise und verliert weitere Kunden

Gastronomie in der Krise: Für immer mehr Menschen wird das Essengehen zum Luxus – und immer mehr Restaurants gehen pleite. Deutsche Gastronomen sind in der ersten Hälfte des Jahres noch tiefer in die Krise gerutscht. Ein Ende der Flaute ist nicht abzusehen.