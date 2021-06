Rekordverdächtige Auslieferung von physischem Silber an der Comex-Börse erwartet

Lesezeit: 2 min

Der Analyst Craig Hemke erklärt die Geschichte von Silber-Lieferungen an der Comex-Börse. Im Jahr 2020 explodierte die physische Lieferung von Comex. Ab dem kommenden Monat erwartet der Analyst erneut rekordverdächtige Auslieferungen.

500 Kilogramm in 94 Silberbarren stapelt am 25.02.2010 ein Mitarbeiter des Archäologie Museums in Herne. (Foto: dpa)

Mehr zum Thema : Finanzsystem > Gold > Silber > Benachrichtigung über neue Artikel : Finanzsystem

Gold

Silber



Der Monat Juli scheint ein weiterer Monat mit bemerkenswert starker Nachfrage nach Silberlieferungen von der Derivate-Börse COMEX zu werden. Schauen wir uns heute die Geschichte an, um eine Perspektive zu bieten. „Goldbroker.de“ berichtet: „Die COMEX ist der größte Handelsplatz für Goldfutures (Terminkontrakte) und eine Tochtergesellschaft der Chicago Mercantile Exchange, kurz CME. COMEX steht für “Commodity Exchange” und neben Gold werden hier auch andere Metalle wie Silber, Aluminium und Kupfer gehandelt.“

Auch hier muss jedes Mal, wenn man über COMEX-„Lieferungen“ spricht, zwei Dinge im Auge behalten werden:

Bis März 2020 wurde die COMEX selten als Liefervehikel verwendet, nur 1-2 Prozent der ausstehenden „Open Interests“ standen regelmäßig für „Lieferungen“ sowohl in COMEX Silber als auch in COMEX Gold. Die „Lieferungen“ waren oft nur ein Mischen von Lagerquittungen und -scheinen, wobei sich nur wenig physisches Metall bewegte oder die Lagerhäuser verließ.

Dies änderte sich jedoch im März 2020. Zu diesem Zeitpunkt trennten sich der Spot- und der Terminmarkt und die CME-Gruppe war gezwungen, die COMEX als physische Lieferoption zu bewerben. Jetzt, da der Lieferprozess für den COMEX-Silberkontrakt „Jul21“ beginnen soll, scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein, die Geschichte der Silberlieferungen zu überprüfen und einen Ausblick auf den kommenden Monat zu geben, so der Analyst Craig Hemke auf „Sprott Money“.

Es sei erwähnt, dass die Gesamtlieferungen von COMEX-Silber immer sehr gering waren. Auch hier war die COMEX noch nie ein Liefervehikel, und das jährliche Liefervolumen unterstreicht dies.

2015: 16.924 Gesamtlieferungen für 84.620.000 Unzen

2016: 16.369 Gesamtlieferungen für 81.845.000 Unzen

2017: 31.551 Gesamtlieferungen für 157.755.000 Unzen

2018: 36.968 Gesamtlieferungen für 184.840.000 Unzen

2019: 33.830 Gesamtlieferungen für 169.150.000 Unzen

Und dann kam das Jahr 2020

2020: 58.471 Gesamtlieferungen für 292.355.000 Unzen

Hier kann man den Trend deutlich erkennen. Die Liefernachfrage verdoppelte sich im Zeitraum 2017-2019 und explodierte dann im Jahr 2020 auf über 35 Prozent des jährlichen Minenangebots.

Doch wie läuft es im Jahr 2021? Die Lieferungen schreiten noch schneller voran als 2020. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres beliefen sich die COMEX-Silberlieferungen auf insgesamt 28.623 Kontrakte für 143.115.000 Unzen, und jetzt stehen wir am Rande des Juli, der normalerweise ein sehr arbeitsreicher Monat ist.

Am Abend des 28. Juli 2021, einen Tag vor Beginn des Lieferprozesses, waren an der COMEX noch 19.759 „Jul21“-Kontrakte offen. Dies deutet sehr wahrscheinlich darauf hin, dass der anfängliche Betrag, der offen gelassen wurde und zu Beginn des Monats „zur Lieferung steht“, über 10.000 und vielleicht sogar 14.000 betragen wird. Das würde eine weitere Abnahme von 70.000.000 Unzen bedeuten, und wenn dies der Fall ist, wird sich der Juli den Rekordzahlen vom Juli des letzten Jahres nähern, was eine Fortsetzung des Trends und einen Marsch in Richtung eines neuen Jahresrekords der Gesamtlieferungen im Jahr 2021 bedeutet.

Und warum ist das wichtig? Es könnte zu einem neuen Gerangel kommen, der die Verfügbarkeit von Silber verringert.

Zum Beispiel wurden in diesem rekordverdächtigen Liefermonat Juli 2020 blieben am „First Notice Day“ 16.834 COMEX-Silberkontrakte vom 20. Juli offen, und im Laufe des Monats wurden insgesamt 17.294 Lieferungen getätigt, was den Preis schließlich höher schießen ließ. Nachdem er sechs Wochen lang in einer Spanne zwischen 17 und 19 US-Dollar gefangen war, stieg der Preis in weniger als drei Wochen von 20 auf 29 US-Dollar.

Die weltweite Nachfrage nach Silber setzt sich in rasantem Tempo fort, wobei die Gesamtinvestitions- und die Industrienachfrage in diesem Jahr zusammengenommen werden, um das weltweite Minenangebot zu übersteigen. Dies ist eine Dynamik, die den Preis stützen und schließlich zu einer weiteren Rallye führen wird, selbst innerhalb des bestehenden Preisschemas für Teilreserven und digitale Derivate.