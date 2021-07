Deutsche Privathaushalte halten Geldvermögen von sieben Billionen Euro

Lesezeit: 1 min

Das Geldvermögen der Deutschen eilt von Rekord zu Rekord und hat erstmals die Marke von sieben Billionen Euro überschritten.

Ein Mann hält am 31.07.2013 in Stuttgart (Baden-Württemberg) in der staatlichen Münze Baden-Württemberg frisch geprägte lettische Zwei-Euro-Stücke. Am Mittwoch wurden die ersten Euromünzen für Lettland geprägt. (Foto: dpa)

Foto: Daniel Bockwoldt