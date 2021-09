Die Merkel-Jahre – der etwas andere Rückblick

Lesezeit: 3 min

16 Jahre mit Angela Merkel, das war auch immer wieder Thema in der Rubrik Klatsch und Kultur. Ein Rückblick von Walz bis Walser.

Die Vorsitzende der CDU, Angela Merkel, wird am Donnerstag (06.10.2005) in Berlin bei ihrer Ankunft vor der CDU-Parteizentrale von Journalisten befragt. Merkel nahm an der Präsidiumssitzung ihrer Partei teil. (Foto: dpa)

Foto: Stephanie Pilick