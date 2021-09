Berichte: Ungeimpfte Schwangere in Dortmund an Corona verstorben

Lesezeit: 1 min

Mehrere Zeitungen berichten mit Verweis auf offizielle Quellen, dass in einem Dortmunder Krankenhaus eine Schwangere an Corona verstorben sein soll. Sie sei nicht geimpft gewesen, so die Blätter.

