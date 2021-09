EU-Höchstgericht erklärt Handelsgeschäfte mit Marokko teilweise für nichtig

Lesezeit: 2 min

Das Gericht der Europäischen Union hat einige Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Seiten für nichtig erklärt. Das Urteil dürfte die ohnehin angespannten Beziehungen weiter belasten.

Miguel Urbán, Europaabgeordneter von United We Can, hält eine politische Rede bei einer Demonstration für die Freiheit der Sahrauis in Madrid. (Foto: dpa)

Foto: Alejandro Martínez Vélez