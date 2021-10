Eine Rückkehr zur Atomkraft scheint undenkbar - doch das könnte sich bald ändern

Lesezeit: 3 min

In einem offenen Brief fordern Wissenschaftler die Bundesregierung auf, länger als geplant an der Atomkraft festzuhalten. Der Brief ist ein Vorbote zukünftiger Debatten. Eine Rückkehr zur Nuklearenergie gilt hierzulande zwar als politisch undenkbar - das könnte sich aber bald ändern.

Die Sonne geht am 14.03.2014 hinter dem Atomkraftwerk Grafenrheinfeld (Bayern) unter. (Foto: dpa) Foto: David Ebener

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum künftig eine Rückkehr zur Atomkraft nicht ausgeschlossen werden kann

Welche zwei Lager sich mit Blick auf die Atomkraft in Europa gegenüberstehen

Woher die Wissenschaftler kommen, die den Brief geschrieben haben