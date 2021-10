Polnisches Verfassungsgericht erklärt Vorrang der Verfassung vor EU-Recht: Kommt jetzt der Polexit?

Lesezeit: 3 min

Der ewige Streit der EU mit Polen über die Einhaltung des EU-Rechts hat einen negativen Höhepunkt erreicht. Das polnische Verfassungsgericht hält die EU-Verträge nicht mehr für das wichtigste Recht in Polen. Die Opposition ruft am Sonntag zur Massendemonstration in Warschau auf.

Andrzej Duda, Präsident von Polen. (Foto: dpa) Foto: Alik Keplicz

Lesen Sie in diesem Artikel: wie das polnische Verfassungsgericht seine Entscheidung begründet

wie Beobachter die Entscheidung einschätzen

wie die Opposition darauf reagiert