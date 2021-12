Von der Mittelschicht zu den Reichen: Aktuell erfolgt die größte Vermögens-Umverteilung der Menschheitsgeschichte

Lesezeit: 4 min

Im Verlauf der Corona-Krise erfolgt die größte Vermögensumverteilung der Menschheitsgeschichte. Während die Mittelschicht verarmt, werden die Super-Reichen noch reicher. Was wir essen und wie wir leben sollen, wollen die Mächtigen und Reichen ebenfalls bestimmen.

Ein Obdachloser liegt am 06.03.2017 in Berlin am Gendarmenmarkt auf einer Bank. (Foto: dpa)