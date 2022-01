Einblicke in die Trends des Online-Pokerspiels im Jahr 2022

Lesezeit: 3 min

Poker ist ein beliebtes Glücksspiel mit Karten, bei dem die Spieler ein Kartenspiel durchspielen und entsprechend dem Kartenwert in ihrem jeweiligen Pokerblatt gegeneinander wetten. Die Einsätze werden in Form von Chips getätigt. Am Ende des Pokerspiels können die Spieler ihre Chips gegen Geld eintauschen oder die Chips können auch zur Ermittlung der Gewinner berechnet werden. In den ersten Jahrzehnten der Erfindung des Pokerspiels wurde es traditionell gespielt, aber es entwickelte sich weiter und heutzutage hat das Online-Pokerspiel an Popularität gewonnen und die Spieler ziehen es vor, das Spiel bequem von zu Hause aus mit Hilfe verschiedener Online-Poker-Spieleplattformen zu genießen.

Trends der Pokerindustrie im Jahr 2021-22

Die Welt des Online-Pokers entwickelt sich kontinuierlich und schnell mit jedem Jahr weiter, und es gibt viele Orte, die Poker als eine neue Unterhaltungsform akzeptiert haben und somit seine weite Verbreitung und Teilnahme erlauben. Online-Poker kann für Unternehmer eine profitable Branche sein, in die sie investieren können, aber Sie sollten immer die Trends der Branche in der aktuellen Periode im Auge behalten, um ein profitables Online-Poker-Geschäft zu haben. Lassen Sie uns einige der aufregenden Trends der Pokerindustrie im Jahr 2021-22 erkunden.

Es wird erwartet, dass Live-Dealer-Pokerspiele immer beliebter werden

Live-Dealer-Pokerspiele erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und ziehen aufgrund ihres exklusiven und interessanten Spielformats die Aufmerksamkeit vieler Spieler auf sich. Live-Pokerspiele wie 2-Hand-Casino-Hold'em, Texas Hold'em Bonus Poker, Live-Casino-Hold'em Evolution, Live-Carribean Stud Poker Evolution usw. sind in letzter Zeit äußerst beliebt geworden. Gegen Live-Dealer in einer realistischen Casino-Spielumgebung zu spielen, während man bequem zu Hause sitzt, scheint immer eine aufregende und bequeme Idee für Pokerspieler zu sein.

Virtual Reality bringt neue Spielerfahrungen

VR oder virtuelle Realität hält immer mehr Einzug in die Online-Casino-Glücksspielindustrie und bietet sowohl den Spielern als auch den Zuschauern ein verbessertes und einzigartiges Spielerlebnis. Die meisten Online-Pokerspielplattformen setzen auf VR-Lösungen, um ihr Publikum anzulocken und mehr Engagement auf ihren Plattformen zu erreichen. Für die Spieler ist es sehr lukrativ, ein Echtzeit-Pokerspiel zu erleben, da sie nicht nur den Pokertisch auf dem Bildschirm sehen, sondern auch das Gefühl haben, mit anderen Spielern am Tisch zu sitzen und das Pokerspiel von zu Hause aus zu genießen. Zuschauer werden auch in der Lage sein, die 3D-Ansicht oder realistische Ansicht der Pokerspiele zu sehen, sie werden das Gefühl bekommen, das Pokerspiel aus dem echten Pokerraum mit der Integration von VR in die Online-Poker-Spielplattformen zu beobachten.

Branchenführer sollten mit mehr Konkurrenten rechnen

Die großen Namen der Branche werden auch in den Jahren 2021-22 mit dem Wachstum der Branche weiter wachsen, aber es gibt neue Namen, die in den Kampf eintreten und ihre Position in der Branche sichern werden. GGPoker, das der Welt erst vor wenigen Jahren bekannt wurde, hat den Giganten PokerStars überholt und ist nun der größte Online-Pokerraum der Welt. Das phänomenale Wachstum kam nicht ohne große Investitionen aus. Der aufstrebende Stern hat einige wichtige Produktentwicklungen vorgenommen und eine Reihe von branchenweit einmaligen Funktionen eingeführt: Ein integriertes Smart HUD, PokerCraft; integriertes Staking; Gimmicks wie Smart Betting, Card Squeeze und SnapCam. Es wurden auch mehrere neue Spiele mit einzigartigen Funktionen eingeführt: Spin & Gold, Flip & Go, und Battle Royale, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen hat auch einige bekannte Namen wie Daniel Negreanu und den umstrittenen Dan Bilzerian eingestellt, um seine Marke zu stärken.

Steigende Nachfrage nach mobilem Poker

Die Nachfrage nach mobilen Pokerspiel-Apps ist in vollem Wachstum & aufgrund der globalen Sperrung, die Popularität der mobilen Poker-Gaming-Industrie hat im Jahr 2020 erhöht. Der Hauptgrund für die Beliebtheit von mobilen Poker-Apps ist die einfache Handhabung, da die Spieler es bequemer finden, Poker auf ihren mobilen Geräten, einschließlich Android und iOS, zu spielen.

Das Aufkommen von Poker-Livestreams

Obwohl TV-Programme und -Events sicherlich nostalgisch sind, hat das Jahr 2020 ein neues Konzept von Live-Streaming-Plattformen in den Fokus gerückt. Die Online-Poker-Branche hat diese Gelegenheit ebenfalls ergriffen und Poker-Live-Streams über Plattformen wie Twitch, Facebook, YouTube usw. erfreuen sich seit dem letzten Jahr einer beispiellosen Beliebtheit. Für 2021 wird erwartet, dass Poker-Livestreams noch mehr Wachstum und Popularität unter den Spielern erfahren werden.

Aufmerksamkeit für verantwortungsvolles Spielen

Heutzutage sind die Menschen aufmerksamer gegenüber den Risiken, die mit Online-Glücksspielen verbunden sind, geworden und bevorzugen daher Plattformen, die über starke Risikomanagementsysteme verfügen und den Spielern ein verantwortungsvolles Spielerlebnis bieten. Pokerspieler bevorzugen Pokerplattformen, die einfache Ausstiegsmöglichkeiten und gut definierte und umfassende Richtlinien für verantwortungsbewusstes Spielen für die Spieler bieten.

Kostenlose Pokerspiele mit Bargeldpreisen

Das Anbieten von Bargeldpreisen in kostenlosen Pokerspielen, bei denen die Spieler keine Einzahlungen leisten müssen, ist eine neue und trendige Art der Werbung und Förderung von Online-Pokerplattformen. Die Plattformbetreiber verdienen Geld durch die Anzahl der Anzeigen, die von den Spielern angesehen werden. No Deposit & Free Roll Poker Turniere erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da die Spieler mehr Zeit auf solchen Plattformen verbringen, da sie keine Gebühren einzahlen müssen und die Aussicht auf spannende Geldpreise haben. Das ist der Grund, warum GGPoker.de mit seiner Daily Freebie-Promotion, bei der die Spieler jeden Tag ein kostenloses Ticket erhalten, wenn sie sich nur einloggen, zum Branchenführer wurde.

