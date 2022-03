Ukraine-Krieg lässt Goldpreis steigen, 3.000 Dollar möglich

Lesezeit: 4 min

Gold wird von Investoren seit jeher als sicherer Hafen in Krisenzeiten geschätzt. Der Krieg in der Ukraine und die generell sehr angespannte Lage an den Finanzmärkten sprechen deshalb für das gelbe Edelmetall. Gold könnte aus seiner jahrelangen Bandbreite ausbrechen und auf 3.000 Dollar steigen.

Die explosive geopolitische Lage könnte Gold-Investoren den symbolischen Goldregen bescheren. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum der Goldpreis wahrscheinlich deutlich über 2.000 Dollar steigen wird

Wieso Gold immer von Inflation und Kriegen profitiert

Was das größte Risiko einer Gold-Investition ist und was die Zentralbanken damit zu tun haben article:full_access