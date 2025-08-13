Politik

Wenn der Unterhalt ausbleibt: Staatliche Vorschüsse für Alleinerziehende kosten Milliarden

Alleinerziehende Elternteile, größtenteils Mütter, erhielten 2024 einen Unterhaltsvorschuss in Milliardenhöhe: Weil Unterhaltspflichtige nicht oder nur unregelmäßig zahlten, sprang der Staat mit 3,2 Milliarden Euro ein. Wie die schwarzrote Regierung nun mehr Druck auf unterhaltspflichtige Elternteile ausüben will.