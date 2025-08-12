Wirtschaft

Gaming-Boom in Deutschland: Verbraucher geben 4,6 Milliarden Euro aus

Die Gaming-Branche in Deutschland erlebt einen spürbaren Aufschwung: Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Ausgaben der Verbraucherinnen und Verbraucher um rund vier Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. Besonders der Hardware-Bereich profitierte vom erfolgreichen Start der Nintendo Switch 2, wodurch die Umsätze hier um 17 Prozent zulegten. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Bedeutung von Gaming in der deutschen Unterhaltungskultur wider.