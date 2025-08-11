Politik

Auf Tiktok für die Demokratie: Bundestag startet neue Social-Media-Offensive

Der Deutsche Bundestag will seine Social-Media-Präsenz ausweiten und künftig auch auf der Plattform Tiktok aktiv sein. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner betont die Bedeutung, dort vertreten zu sein, wo sich vor allem junge Menschen informieren – trotz vorhandener Bedenken.