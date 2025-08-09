Technologie

Globale Bank-ID: Yubico-Gründerin will Passwörter abschaffen – Milliardenpotenzial für deutsche Firmen

Die Gründerin von Yubico will mit ihrer Stiftung Siros ein globales, offenes System für digitale Identitäten schaffen – sicher wie ein Reisepass, anonym wie ein Krypto-Login. Für deutsche Unternehmen könnte das Milliardenpotenzial freisetzen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.08.2025 05:49
Das klassische Passwort soll nach dem Willen von Yubico-Gründerin Stina Ehrensvärd bald der Vergangenheit angehören – ersetzt durch sichere, globale Login-Standards. (Foto:dpa) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Wie Passkeys und biometrische Pässe den Passwortlogin ersetzen könnten
  • Warum ein offener Standard der Schlüssel zu globaler Akzeptanz ist
  • Welche Chancen sich für deutsche Unternehmen und Behörden ergeben

09.08.2025

Die Gründerin von Yubico will mit ihrer Stiftung Siros ein globales, offenes System für digitale Identitäten schaffen – sicher wie ein...

