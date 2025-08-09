Technologie

Globale Bank-ID: Yubico-Gründerin will Passwörter abschaffen – Milliardenpotenzial für deutsche Firmen

Die Gründerin von Yubico will mit ihrer Stiftung Siros ein globales, offenes System für digitale Identitäten schaffen – sicher wie ein Reisepass, anonym wie ein Krypto-Login. Für deutsche Unternehmen könnte das Milliardenpotenzial freisetzen.