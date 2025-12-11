Politik

Finanzielle Lage von Eltern: Alleinerziehende sind trotz Vollzeitjob armutsgefährdet

Sie arbeiten, kümmern sich um ihre Kinder, doch ihre finanzielle Lage ist prekär und führt immer mehr in Armut. Die Folge: Deutschland hat zu wenig Kinder, die Geburtenrate sinkt seit 2017. Warum werden alleinerziehende Mütter und Väter vom Staat nicht mehr unterstützt?