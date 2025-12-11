Panorama

Deutsche Bahn: Ab Sonntag neuer Fahrplan – Ausdünnung in der Fläche

Am kommenden Sonntag tritt der neue Fahrplan im Fernverkehr der Deutschen Bahn in Kraft. Er bringt für Fahrgäste unter anderem zusätzliche ICE-Sprinter-Strecken etwa zwischen Berlin und Stuttgart. Einzelne Verbindungen in der Fläche fallen hingegen weg.