Steuerfreie Überstundenzuschläge in der Kritik: Reform bringt fast nichts

Steuerfreie Überstundenzuschläge sollen ab 2026 die Arbeitsmotivation der Deutschen ankurbeln: Mehrarbeit soll sich lohnen. Deshalb vereinbarten Union und SPD im Koalitionsvertrag, die Zuschläge auf die Überstundenvergütung bei der Einkommensteuer freizustellen. Warum das Ifo-Institut diese Maßnahme allerdings skeptisch beurteilt.
Autor
Mirell Bellmann
11.12.2025 05:54
Aktualisiert: 11.12.2025 06:04
Lesezeit: 3 min
Steuerfreie Überstundenzuschläge: Grund für die geringen Auswirkungen der geplanten Reform ist einer ifo-Studie zufolge, dass nur ein Bruchteil der Beschäftigten davon profitieren würde. (Foto: dpa) Foto: Roland Holschneider

Im Folgenden:

  • Warum steuerfreie Überstundenzuschläge kaum wirtschaftliche Effekte bringen.
  • Weshalb nur 16 Prozent der Beschäftigten von der Reform profitieren würden.
  • Welches fiskalisches Defizit die geplante Steuerbefreiung verursacht.
  • Welche Maßnahmen der INSM-Geschäftsführer stattdessen fordert.

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

