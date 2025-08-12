Politik

Umfrage: Nur jeder Dritte zufrieden mit Kanzler Merz – Unzufriedenheit steigt weiter

Rund 100 Tage nach Amtsantritt der neuen Koalition fällt die Bilanz für Bundeskanzler Friedrich Merz eher ernüchternd aus. Einer aktuellen Umfrage zufolge zeigen sich nur 29 Prozent der Deutschen zufrieden mit seiner Arbeit. Die Mehrheit von 67 Prozent äußert Unzufriedenheit – ein leichter Anstieg im Vergleich zur Vorwoche.