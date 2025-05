Panorama

Umfrage: Vielen Bädern fehlt das Personal

Viele Bäder in Deutschland haben laut einer Umfrage mit Personalengpässen zu kämpfen. So hatten 38 Prozent der befragten Hallen- und Freibäder zu Monatsbeginn noch nicht alle Stellen besetzt. Was bedeutet der Personalmangel für Öffnungszeiten?