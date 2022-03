Wie gefährlich ist die Wertpapierleihe bei ETFs, Fonds und Brokern?

Lesezeit: 1 min

Ein Fonds enthält nicht zwangsläufig alle Vermögenswerte, die im Fondsprospekt aufgelistet sind. Denn manche Fonds verleihen Teile des verwalteten Vermögens, um Zinsen einzustreichen und damit die Performance zu pushen. Doch ist das auch sicher?

Die Wertpapierleihe sei zunehmend ein Auswahlkriterium für Anleger, berichtet der Mitarbeiter eines ETF-Anbieters am Telefon. Anbieter wie Lyxor oder SPDR verzichten deshalb bei ETFs auf den MSCI World darauf, Wertpapiere an Dritte gegen Gebühren zu verleihen. Auch Broker und aktiv gemanagte Fonds verleihen Aktien und Anleihen ihrer Kunden. Was Anleger bei der Wertpapierleihe beachten müssen.

