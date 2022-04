Ukraine und EU werfen Russland Völkermord und Gräueltaten in ukrainischer Stadt Butscha vor

Lesezeit: 2 min

Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew sorgen Fotos von getöteten Menschen in der zurückeroberten Stadt Butscha für Entsetzen. „Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen“, sagte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntag der „Bild“.

Poslušanje članka je na voljo naročnikom paketa Finance Poslovni.

Ein ukrainischer Soldat geht entlang von Leichen auf einer zerstörten Straße. (Foto: dpa) Foto: Mykhaylo Palinchak

Lesen Sie in diesem Artikel: Was in der ukrainischen Stadt Butscha entdeckt wurde

Welche Konsequenzen Kiew und Brüssel für Russland fordern

Was die ukrainische Präsidentschaft zur aktuellen Lage sagt article:full_access