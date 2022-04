Von der Leyen ruft EU zu schnellen Waffenlieferungen an Ukraine auf

Lesezeit: 1 min

In der Diskussion um die Lieferung von Waffen in die Ukraine bekräftigt die EU-Kommissionspräsidentin ihre Forderung: „Für alle Mitgliedstaaten gilt, wer kann, sollte schnell liefern, denn nur dann kann die Ukraine in ihrem akuten Abwehrkampf gegen Russland bestehen“, sagt Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen (M), Präsidentin der Europäischen Kommission, und Josep Borrell (Mitte r), Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, gehen mit Soldaten zu einem Massengrab in Butscha. (Foto: dpa) Foto: Rodrigo Abd

