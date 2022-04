Münchner IS-Rückkehrerin ohne Begründung freigelassen

Lesezeit: 1 min

Eine Anhängerin der Terror-Miliz IS ist ohne Angabe von Gründen freigelassen worden.

Oktober 2021: Eine verschleierte Frau mit Mund-Nasen-Bedeckung verlässt eine Chartermaschine und betritt einen abgeschirmten Bereich der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. In einer zunächst geheim gehaltenen Aktion hatte die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der US-Armee insgesamt acht deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) mit ihren 23 Kindern im Rahmen einer humanitären Aktion aus einem Gefangenenlager in Syrien geholt. (Foto: dpa)

Foto: Boris Roessler