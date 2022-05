Lesezeit: 2 min

Die IG Metall hatte es schon lange befürchtet, am Mittwoch wurde es Gewissheit: Vallourec will seine deutschen Standorte in Düsseldorf und Mülheim schließen. 2400 Menschen sind betroffen.

Das Forschungszentrum in Riesa im Jahr 2010. (Foto: dpa) Foto: Matthias Hiekel

Das Forschungszentrum in Riesa im Jahr 2010. (Foto: dpa)

