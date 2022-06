Lesezeit: 1 min

Während Deutschland auf schwere Zeiten zusteuert, kümmert sich Innen- und Heimatministerin Nancy Faeser um die wirklich wichtigen Dinge.

Nany Faeser, die Heimat- und Innenministerin der Bundesrepublik, hat offenbar ein Problem mit der Heimat.

So schrieb sie auf Twitter: „Wir müssen den Begriff ‚Heimat’ positiv umdeuten, und so definieren, dass er offen und vielfältig ist. Und dass er ausdrückt, dass Menschen selbst entscheiden, wie sie leben, glauben und lieben wollen.“