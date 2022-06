Lesezeit: 1 min

In Großbritannien hat am Dienstag der größte Bahnstreik seit 30 Jahren begonnen.

Bahnhof Euston: Ein Streik der Eisenbahner in ganz Großbritannien hat den Verkehr lahmgelegt. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel:

Im Kampf für höhere Löhne und gegen Stellenabbau wurden am Morgen die ersten Streikposten bezogen. Mehr als 40.000 Eisenbahner dürften sich an dem Ausstand beteiligen und so etwa die Hälfte des...

