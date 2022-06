Lesezeit: 3 min

Die Ukraine meldet schwere russische Raketenangriffe auf alle Landesteile. Russland meldet die Tötung polnischer "Söldner" und droht Litauen im Streit um Kaliningrad.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, sprach am Freitag per Videobotschaft beim Glastonbury Festival in Worthy Farm in Somerset in Großbritannien. (Foto: dpa)

Foto: Joel C Ryan