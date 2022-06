Lesezeit: 1 min

Am Bodensee wurde die erste rein elektrisch angetriebene Fähre zu Wasser gelassen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Lesen Sie in diesem Artikel:

Nur mit Strom über den See: Die erste rein elektrisch betriebene Fähre am Bodensee ist am Dienstag von einer Werfthalle in Friedrichshafen ins Wasser gelassen worden. «Heute sind wir unserer...

article:full_access