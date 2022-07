DWN: In eigener Sache

Lesezeit: 1 min

Die Geschäfsführung der DWN über die Neubesetzung der Chefredaktion.

Liebe Leserinnen und Leser,

heute melden wir uns in eigener Sache bei Ihnen, da die Geschäftsführung der DWN die Position der Chefredaktion umstrukturiert und neu besetzt hat. Ab sofort ist Jennifer Bendele die neue Chefredakteurin der Deutschen Wirtschaftsnachrichten.

Frau Bendele war bereits in den Jahren 2013 bis 2016 in dieser Funktion tätig und kennt daher die Deutschen Wirtschaftsnachrichten seit der Anfangszeit hervorragend. Nach einer vierjährigen Tätigkeit in der Finanzbranche ist sie 2020 wieder in den Verlag zurückgekehrt und hat seitdem in unserem Verlagshaus die Publikationen "Altersvorsorge Neu Gedacht" und "Immobilien Neu Gedacht" entwickelt und vorangetrieben.

Wir freuen uns, dass Frau Bendele nun die Verantwortung für alle Publikationen in unserem Verlag übernimmt und denken, Ihnen so noch mehr spannende Geschichten anbieten zu können.

Natürlich bleiben die Deutschen Wirtschaftsnachrichten auch unter ihrer Führung gewohnt unabhängig, unparteiisch und unbequem.

Die Geschäftsführung der DWN

Peter Frankl & Philipp Schmidt