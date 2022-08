Lesezeit: 6 min

Was geschieht, wenn Pharmakonzerne zwischen Gewinn und Gesundheit wählen müssen? In der Regel scheinen den Unternehmen Aktionäre deutlich mehr am Herzen zu liegen als die Patienten. Sie schrecken nicht einmal davor zurück, Kindern bewusst unbrauchbare Medikamente zu verabreichen.

Mit erschreckenden Methoden treiben die Pharmakonzerne ihre Gewinne nach oben. (Foto: iStock.com/trumzz) Foto: trumzz

Lesen Sie in diesem Artikel: Mit welchen heuchlerischen Methoden Pharmakonzerne ihre Gewinne maximieren

Für was Pharmakonzerne das meiste Geld ausgeben

Wie die Konzerne lieber ihre Produkte schützen als die Patienten article:full_access