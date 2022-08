Was Sie über den Aktienindex DAX wissen sollten

Lesezeit: 2 min

Marktindizes sind eine Sammlung von Instrumenten, die genutzt werden können, um die Leistung einer bestimmten Branche, eines Sektors oder eines Landes zu analysieren. Der Deutsche Aktien Index (DAX 40) ist einer der am meisten gehandelten Indizes in Europa – sogar in der ganzen Welt. Er reiht sich ein neben jenen Größen wie dem britischen Financial Times Stock Exchange 100 Index und dem US-amerikanischen Dow Jones Industrial Average Index. Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles zu Deutschlands führendem Aktienindex, was er ist und wie Sie mit dem DAX 40 handeln können.