Europas Häfen sind längst in chinesischer Hand

Lesezeit: 3 min

Der mögliche Deal zwischen dem Hamburger Hafen und dem chinesischen Terminalbetreiber COSCO ist ein klares Signal. China will seine maritime Macht in Europa weiter ausbauen. An zahlreichen Häfen ist China bereits beteiligt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Der chinesische COSCO möchte beim Hamburger Hafen einsteigen. (Foto: dpa) Foto: Axel Heimken

Lesen Sie in diesem Artikel: An welchen europäischen Häfen China bereits Anteile hält

Wie China damit seine Macht in Europa ausbaut

Wie die Häfen den Chinesen den Zugang zum EU-Markt erleichtern article:full_access