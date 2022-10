Bautzen: Brandanschlag auf geplantes Flüchtlingsheim

Lesezeit: 2 min

Bei dem Feuer in einem geplanten Flüchtlingsheim in Bautzen handelt es sich offenbar um einen Brandanschlag. Heute besucht Innenminister Schuster den Tatort.

Einen Tag nach dem Brandanschlag will Sachsens Innenminister Schuster am Samstag zum geplanten Flüchtlingsheim in Bautzen fahren. (Foto: dpa)

Foto: Sebastian Kahnert