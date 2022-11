Lesezeit: 2 min

Möglicherweise deutet sich in China eine Abkehr von der restriktiven Corona-Strategie an. An den Finanzmärkten führt die Nachricht zu starken Ausschlägen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Eine Chinesin mit Mundschutz. In China soll die restriktive Corona-Strategie derzeit angeblich überarbeitet werden. (Foto: dpa) Foto: Wang Qiming

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Hinweise auf eine Kursänderung es gibt

Wie die Finanzmärkte auf die Medienberichte reagieren article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.