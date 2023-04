Streaming immer beliebter – erstmals auch im eLearning-Bereich möglich

Lesezeit: 3 min

Beim Wörtchen „Streaming“ denken die meisten Menschen nicht an Lernen und Fortbildung, sondern erst einmal an Freizeitvergnügen. Kein Wunder, Plattformen wie Netflix und Co. halten Tausende Filme und Serien bereit, die in erster Linie der Entspannung dienen.

unsplash