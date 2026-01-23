Unternehmen

Herzklopfen vor dem Chefgespräch? Wie Sie Angst im Job überwinden – und Vorgesetzte Signale erkennen

Ein Gespräch mit dem Chef steht an – und plötzlich werden Puls und Gedanken schneller. Viele erleben Angst vor Vorgesetzten, obwohl objektiv keine Gefahr droht. Doch wenn Unsicherheit Karrierechancen blockiert, Grenzen verschwimmen und die Angst im Job lähmt, wird es zum Problem. Wie Angestellte Angst im Job überwinden und Führungskräfte Warnsignale erkennen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.01.2026 12:15
Lesezeit: 5 min
Herzklopfen vor dem Chefgespräch? Wie Sie Angst im Job überwinden – und Vorgesetzte Signale erkennen
Haben Sie Angst im Job? Manchmal wirken Vorgesetzte bedrohlich, obwohl nichts passiert (Foto: iStockphoto.com/fizkes) Foto: fizkes

Im Folgenden:

  • Warum entsteht Angst vor Vorgesetzten selbst ohne objektive Gefahr?
  • Wie erkennen Sie, ob Vermeidung bereits den Arbeitsalltag bestimmt?
  • Was stärkt psychologische Sicherheit, ohne dass Führung an Klarheit verliert?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Herzklopfen vor dem Chefgespräch? Wie Sie Angst im Job überwinden – und Vorgesetzte Signale erkennen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Herzklopfen vor dem Chefgespräch? Wie Sie Angst im Job überwinden – und Vorgesetzte Signale erkennen
23.01.2026

Ein Gespräch mit dem Chef steht an – und plötzlich werden Puls und Gedanken schneller. Viele erleben Angst vor Vorgesetzten, obwohl...

Selenskyj rügt Europas Spitzenpolitiker: „Orientierungslos“
DWN
Politik
Politik Selenskyj rügt Europas Spitzenpolitiker: „Orientierungslos“
23.01.2026

Europa agiert zu passiv und verfügt nicht über die Fähigkeit, ohne Hilfe der Vereinigten Staaten eigene Initiativen für einen Frieden...

Lehren aus der Grönland-Krise: EU setzt stärker auf strategische Eigenständigkeit
DWN
Politik
Politik Lehren aus der Grönland-Krise: EU setzt stärker auf strategische Eigenständigkeit
23.01.2026

Die Europäische Union zieht aus der Zuspitzung im Streit um Grönland Konsequenzen und will ihre Abhängigkeit von den USA verringern....

Goldpreis-Rekordhoch: Nach Allzeithoch nimmt Gold 5.000 Dollar in den Blick – Silberpreis kratzt an 100 Dollar
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Rekordhoch: Nach Allzeithoch nimmt Gold 5.000 Dollar in den Blick – Silberpreis kratzt an 100 Dollar
23.01.2026

Nach dem Goldpreis-Rekordhoch im frühen Donnerstagshandel oberhalb der Marke von 4.900 Dollar geht die Aufwärtsrallye des gelben...

Militär belastet Flugsicherung – Bund soll mehr zahlen
DWN
Politik
Politik Militär belastet Flugsicherung – Bund soll mehr zahlen
23.01.2026

Die Deutsche Flugsicherung drängt auf eine finanzielle Neuaufstellung und sieht den Bund stärker in der Pflicht. Vor allem die Kosten...

Bürokratiekosten für Unternehmen leicht gesunken – weiter über 60 Milliarden Euro jährlich
DWN
Unternehmen
Unternehmen Bürokratiekosten für Unternehmen leicht gesunken – weiter über 60 Milliarden Euro jährlich
23.01.2026

Die Belastung deutscher Unternehmen durch bürokratische Berichtspflichten ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Dennoch müssen...

Weltordnung unter Druck: Kanadas Premier Carney warnt vor Trumps Machtpolitik
DWN
Politik
Politik Weltordnung unter Druck: Kanadas Premier Carney warnt vor Trumps Machtpolitik
23.01.2026

Die internationale Ordnung gerät ins Wanken, während vertraute Bündnisse an Stabilität verlieren. Muss die westliche Welt...

EU verschärft Cybersicherheit: Neue Pläne für 5G-Netze und Hochrisiko-Anbieter
DWN
Politik
Politik EU verschärft Cybersicherheit: Neue Pläne für 5G-Netze und Hochrisiko-Anbieter
23.01.2026

Die EU verschärft ihre Cybersicherheitsregeln und will Risiken in der digitalen Infrastruktur konsequenter begrenzen. Erzwingt der neue...