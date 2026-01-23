Politik

Selenskyj rügt Europas Spitzenpolitiker: „Orientierungslos“

Europa agiert zu passiv und verfügt nicht über die Fähigkeit, ohne Hilfe der Vereinigten Staaten eigene Initiativen für einen Frieden auf den Weg zu bringen. Das erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Rede in Davos – gespickt mit scharfer Kritik an europäischen Staats- und Regierungschefs. Gleichzeitig kündigte er an, dass in den kommenden Tagen ein erstes trilaterales Treffen zwischen den USA, der Ukraine und Russland stattfinden werde.