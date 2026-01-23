Politik

Kriegstüchtigkeit in Europa: Deutschland und Italien stärken Rüstungspartnerschaft

Kanzler Merz und Ministerpräsidentin Meloni bauen die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien in den Bereichen Rüstung, Wirtschaft und Migration aus. Experten fragen sich, ob Italien damit für Deutschland eine ähnliche Rolle wie Frankreich einnehmen könnte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.01.2026 14:13
Lesezeit: 1 min
Kriegstüchtigkeit in Europa: Deutschland und Italien stärken Rüstungspartnerschaft
Bundeskanzler Merz und Ministerpräsidentin Meloni intensivieren die Zusammenarbeit in Verteidigung, Wirtschaft und Migration während Probleme mit Frankreich zunehmen (Foto: dpa). Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

• Warum Deutschland und Italien ihre Rüstungspartnerschaft in Verteidigungsprojekten ausbauen.

• Wie Merz und Meloni die Zusammenarbeit bei Drohnen und Marinesystemen vorantreiben.

• Weshalb die deutsch-italienische Annäherung während deutsch-französischer Spannungen stattfindet.

