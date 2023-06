Lesezeit: 4 min

Die EZB-Zinspolitik beeinflusst den Immobiliensektor: Der Anstieg der Zinsen erhöht die Kosten für Hypothekendarlehen und erschwert Käufern die Finanzierung von Immobilien. Die Nachfrage sinkt und in einigen Regionen fallen die Preise so stark, wie schon seit 2007 nicht mehr. Was können Verbraucher tun?

Für einige rückt im Zuge der Zinspolitik der EZB die eigene Immobilie in immer weitere Ferne, hier EZB-Chefin Christine Lagarde. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich Zinsen und Immobilienpreise negativ beeinflussen

Warum die Immobilienpreise sinken und welche deutschen Regionen besonders betroffen sind

Wie potenzielle Käufer und Verkäufer jetzt reagieren können article:full_access