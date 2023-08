Lesezeit: 3 min

Die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Co. wurden als Wundermittel und einziger Weg aus der Pandemie angepriesen. Doch schnell stellte sich heraus, dass sie weder in punkto Wirksamkeit noch in Bezug auf Immunität halten, was sie versprechen. Die Regierungen haben dennoch Milliarden Dosen davon geordert und Knebelverträge unterschrieben, die sie auf Jahre hinweg zur weiteren Abnahme verpflichten. Eine zentrale Rolle in den schmutzigen Deals spielte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

In den USA hat sich der Preis pro Dosis bereits verfünffacht. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Lesen Sie in diesem Artikel: worum es bei den sogenannten "Pfizer-SMS" geht

was an den intransparenten Impfstoffdeals so prekär ist

was die finanziellen Auswirkungen der ganzen Affäre sind - und wer das am Ende bezahlt article:full_access