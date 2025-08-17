Finanzen

Gruppeneffekt an der Börse: Wenn Freunde das Portfolio steuern

Unsere finanziellen Entscheidungen sind oft weniger durchdacht, als wir glauben. Menschen in unserem Umfeld können erheblichen Einfluss auf unsere Anlageentscheidungen haben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.08.2025 10:55
Lesezeit: 3 min
Börsenhandel im Bann des Freundeskreises: Wenn soziale Impulse Portfolios in dieselbe Richtung treiben. (Foto: dpa) Foto: Georg Wendt

Im Folgenden:

  • Wie stark beeinflussen die Menschen in Ihrem Umfeld Ihre Anlageentscheidungen?
  • Warum führen soziale Interaktionen zu mehr Aktienkäufen, aber nicht zu Verkäufen?
  • Welche psychologischen Fallen lauern in Ihren Finanz-Echokammern?

    • Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

