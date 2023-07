Lesezeit: 2 min

Laut dem größten deutschen Marktforschungsinstitut GfK stabilisiert sich die Kauflaune der Deutschen auf niedrigem Niveau. Ein Konsumboom sei aber weiter nicht in Sicht, große Anschaffungen würden weiterhin vermieden.

Ein Passant mit Einkaufstüten geht in der Innenstadt durch eine Einkaufsstraße. Die Verbraucherstimmung in Deutschland kommt nicht so recht in Fahrt. (Foto: dpa)

Foto: Daniel Bockwoldt