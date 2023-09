Lesezeit: 2 min

Drei Jahre nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU und einer darauffolgenden Phase tiefer Verunsicherung gibt es jetzt neue Hoffnung in den deutsch-britischen Handelsbeziehungen. Das hat mehrere Gründe: neuer Realismus in London wie auch in Brüssel, eine wirtschaftsfreundliche Regierung in Großbritannien – und ein königlicher Besuch in Deutschland.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Der Besuch von König Charles in Deutschland sendet positive Signale in Sachen wirtschaftlicher Zusammenarbeit. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Lesen Sie in diesem Artikel: warum Großbritannien nun doch wieder die Annäherung an Europa sucht

wohin sich die politische Landschaft Großbritanniens nach der recht bewegten Vergangenheit entwickelt

warum insbesondere der Energiesektor viel Potenzial für eine echte Kooperation bietet article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.