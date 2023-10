Lesezeit: 7 min

Fake-News, Millionen gefälschter Konten, grausame Videos von mutmaßlichen Gräueltaten. Kriege werden heute auch im digitalen Raum geführt. Die EU fordert von Google, Meta, TikTok & Co mehr Anstrengungen im Kampf gegen Falschinformationen und will sie per Gesetz durchsetzen. Wie die großen Player gegen Desinformation vorgehen und wer sich den neuen Gesetzen verweigert.

EU-Kommissions-Vizepräsidentin Věra Jourová 2020 mit Meta-CEO Mark Zuckerberg. Die Kommissarin für Werte und Transparenz versucht seit Jahren das Internet zu bändigen und fordert von den Chefs der großen Plattformen mehr Einsatz im Kampf gegen Desinformation im digitalen Raum. Seit August 2023 kann sie sich auf ein Gesetz berufen. (Foto: dpa) Foto: Francisco Seco

